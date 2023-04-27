Сторонники нейтралитета Молдовы порвали флаг НАТО на протесте в Кишиневе

Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский в четверг на митинге возле офиса информационного центра НАТО в Кишиневе разорвал флаг альянса. Несколько десятков человек, которые также участвовали в акции, принесли с собой антивоенные плакаты и флаг ор

Депутат парламента Молдовы Александр Нестеровский разорвал флаг НАТО на митинге возле офиса информационного центра НАТО в Кишиневе в четверг.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сам Нестеровский.

Несколько десятков человек, которые также участвовали в акции, принесли с собой антивоенные плакаты и флаг организации, залитый символизирующей кровь красной краской.

"Надеюсь, народ нас поддержит и представители альянса поймут, что им не место в нашей мирной и благословенной стране. А мы готовы сделать все, чтобы этого блока в нашей стране не было. Будем бороться за мир в нашей стране и будем всегда выступать против войны. А НАТО должно уйти на свалку истории", - сказал депутат.