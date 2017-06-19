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    Движение Макрона одержало победу на парламентских выборах во Франции - ОБНОВЛЕНО - 2

    Вперед, республика получили 308 мест в нижней палате из 577

    Париж. 19 июня. REPORT.AZ/ По итогам выборов депутатов Национального собрания кандидаты от движения французского лидера Макрона "Вперед, республика" получили 308 мест в нижней палате из 577.

    Как сообщает бюро Франции Report, теперь движение президента Франции будет распоряжаться большинством голосов в собрании.

    113 депутатских мандатов получили "республиканцы", меньшинство - 8 - получил "Национальный фронт" Мари Ле Пен.

    ***03:58

    Сторонники Макрона получили большинство мест в нижней палате французского парламента.

    Как сообщает бюро Франции Report, результаты выборов депутатов Национального собрания Франции подведены в большинстве избирательных округов.

    В 293 из них уверенную победу одержали члены движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика".

    Таким образом, сторонники Макрона взяли абсолютное большинство в нижней палате, для обеспечения которого было нужно 289 мандатов. Еще 40 мандатов получили кандидаты партии "Демократическое движение". "Республиканцы" взяли 110 депутатских мандатов, 28 отошли Социалистической партии, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 17, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 16, Коммунистическая партия Франции - 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 8.

    Отметим, что на парламентских выборах, прошедших 11 июня, зафиксирована рекордно низкая явка – 50,2%. Однако эксперты отмечают, что это нормальное явление, так как французов, в основном, волнуют только президентские выборы.

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