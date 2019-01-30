Сторонники Мадуро выйдут на улицы 2 февраля

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро выйти на улицы 2 февраля – в день, на который запланирована очередная протестная акция оппозиции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Д.Кабельо написал в Twitter.

"В субботу 2 февраля исполняется 20 лет Боливарианской революции, и я не останусь дома, мы выйдем на проспект Боливар в Каракасе, готовые к бою и новым победам. Перед атаками империализма – единство патриотов. Мы победим!", - написал спикер.