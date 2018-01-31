Сторонники ИГ могут организовать теракты на территории Норвегии

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Радикальные исламисты, в том числе сторонники террористической группировки ИГ могут попытаться организовать теракты на территории Норвегии в 2018 году.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в представленном во вторник докладе Полицейской службы безопасности (ПСТ) королевства.

"Лица и группы лиц, проникшиеся идеологией радикального исламизма, будут представлять наибольшую террористическую угрозу для королевства в текущем году. Согласно оценкам ПСТ, попытки осуществления терактов возможны, - говорится в тексте доклада. Это может быть нападение с участием 1-2 человек с применением огнестрельного оружия, транспортных средств или простого в изготовлении взрывного устройства".

В ноябре 2017 года ПСТ понизило уровень угрозы терактов в Норвегии с 4-го до 3-го из 5 возможных уровней.