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Сторонники и противники президента Южной Кореи вышли на акции протеста в Сеуле

Сторонники и противники президента Южной Кореи вышли на акции протеста в Сеуле В Сеуле 21 декабря прошли массовые акции протеста, организованные как сторонниками, так и противниками президента Южной Кореи Юн Сок Eля.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 11:32
Сторонники и противники президента Южной Кореи вышли на акции протеста в Сеуле

В Сеуле 21 декабря прошли массовые акции протеста, организованные как сторонниками, так и противниками президента Южной Кореи Юн Сок Eля.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, митинги проходили на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга спустя неделю после того, как парламент страны объявил импичмент главе южнокорейского государства.

Импичмент был связан с кратковременным введением военного положения президентом поздно вечером 3 декабря, которое он отменил спустя несколько часов.

На данный момент президентские полномочия Юн Сок Еля приостановлены, но он продолжает занимать свой пост. Власти проводят расследование с тем, чтобы выяснить, могло ли это решение быть квалифицировано как мятеж. Президент отказался явиться для дачи показаний по нескольким повесткам в рамках расследования.

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Версия на английском языке Rival protests over South Korea's impeached President Yoon held in Seoul

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