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Сторонники абортов проводят уличную акцию протеста в Варшаве

Сторонники абортов проводят уличную акцию протеста в Варшаве Сторонники абортов проводят уличную акцию протеста в Варшаве
Другие страны
18 ноября 2020 г. 23:03
Сторонники абортов проводят уличную акцию протеста в Варшаве

Сторонники абортов проводят уличную акцию протеста в Варшаве.

Как передает Report, сообщает корреспондент РИА Новости.

Протест связан с тем, что на начавшемся в среду заседании сейм планирует рассмотреть очередной проект закона об абортах.

У здания сейма собрались несколько тысяч человек. Они бурно выражают несогласие с тем, что в Польше запрещены аборты. "Мое тело – мое право" написано на одном из плакатов. Примечательно, что в протесте участвуют не только женщины, но и достаточно большое количество мужчин. Варшавская полиция оградила служебными автомобилями и барьерами здание сейма. Протестующие не смогли приблизиться к зданию парламента. Полицейские начали задерживать самых активных из них.

Большинство протестующих представляют движение "Забастовка женщин".

Видя невозможность пройти к сейму, протестующие двинулись колонной по Уяздовским аллеям. Они вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта.

Через несколько сотен метров им перекрыл дорогу кордон полиции со щитами. Участники марша пока не предпринимают попыток двинуться дальше и стоят на месте. Полицейские также не предпринимают активных действий.

Отметим, что в Польше с 1993 года запрещены аборты.

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