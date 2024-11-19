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Сторона конфликта в Судане заявила о готовности к прекращению огня

Сторона конфликта в Судане заявила о готовности к прекращению огня Одна из сторон продолжающегося в Судане конфликта - Силы быстрого реагирования (СБР) - сообщила, что готова прекратить огонь.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 01:38
Сторона конфликта в Судане заявила о готовности к прекращению огня

Одна из сторон продолжающегося в Судане конфликта - Силы быстрого реагирования (СБР) - сообщила, что готова прекратить огонь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступил представитель СБР Омер Хамдан Ахмед на брифинге в Найроби

"Мы готовы участвовать во всеобъемлющих и всесторонних политических переговорах для устранения коренных причин конфликта в Судане, прекращения всех войн и построения мирного, стабильного и демократического государства", - сказал он.

Кроме того, делегация СБР заявила о намерении содействовать доступу гуманитарной помощи в Судан. Она приветствует все региональные и международные инициативы, направленные на восстановление мира и гражданского правления в Судане.

По данным Международной организации по миграции, в результате конфликта в стране беженцами стали 11 млн человек, еще 3,1 млн вынуждены были покинуть Судан. В общей сложности почти 30% населения страны лишилось мест постоянного проживания.

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