Столтенберг заявил о возможности политического урегулирования разногласий НАТО с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск военного конфликта между альянсом и РФ сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск военного конфликта между альянсом и РФ сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее мнение он выразил в воскресенье в интервью британской газете Financial Times.

"Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России... Но сохраняется риск конфликта", - заявил Столтенберг, пригрозив "сдерживающими мерами НАТО" в случае обострения отношений между альянсом и РФ. Он добавил, что НАТО "будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему".

Столтенберг в очередной раз отметил, что альянс не готов обсуждать гарантии нерасширения НАТО на Восток, как того требует Москва, поскольку это противоречило бы "ключевым принципам" организации. В то же время он подчеркнул, что НАТО и США готовы вести диалог по мерам, направленным на снижение риска конфликтных ситуаций, в частности "по контролю над вооружениями, усилиям по [обеспечению] большей транспарентности военной активности, учениям и линиям коммуникации".

При этом генсек НАТО высказал предположение, что окончательное решение для урегулирования разногласий между сторонами не будет найдено на встрече на следующей неделе. По его словам, для достижения прогресса понадобятся несколько раундов переговоров. "Мы готовы к улучшению отношений, - сказал Столтенберг. - Мы уже ранее доказывали, что способны идти на компромисс и находить решения с Россией".