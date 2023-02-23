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Столтенберг заявил о прогрессе в переговорах с Турцией о вступлении Швеции в НАТО

Столтенберг заявил о прогрессе в переговорах с Турцией о вступлении Швеции в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что видит прогресс в переговорах с Турцией о членстве Швеции в альянсе.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 19:47
Столтенберг заявил о прогрессе в переговорах с Турцией о вступлении Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что видит прогресс в переговорах с Турцией о членстве Швеции в альянсе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил изданию Reuters.

"Я вижу прогресс, - сказал он, добавив, что цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО к саммиту блока, который пройдет 11-12 июля в Литве.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий обеим странам вступить в НАТО.

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