Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной

НАТО наращивает сотрудничество с Украиной, в частности речь идет о наращивании способности страны самостоятельно производить оружие и снаряды.

НАТО наращивает сотрудничество с Украиной, в частности речь идет о наращивании способности страны самостоятельно производить оружие и снаряды.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на Форуме оборонной промышленности.

"У нас есть необходимость более тесного сотрудничества с партнерами. Частично это Украина. Мы наращиваем сотрудничество с Украиной. Сейчас мы, как НАТО, берем на себя ведущую роль в обеспечении безопасности и учебе", - сказал он.

По его словам, в Германии и в ряде других стран Альянса создадут командование с целью совместного инвестирования проектов, а также повышения способности Украины самостоятельно производить оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось о том, что НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Первые решения могут быть приняты уже на саммите Альянса в Вашингтоне.