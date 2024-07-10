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Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной

Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной НАТО наращивает сотрудничество с Украиной, в частности речь идет о наращивании способности страны самостоятельно производить оружие и снаряды.
Другие страны
10 июля 2024 г. 13:03
Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной

НАТО наращивает сотрудничество с Украиной, в частности речь идет о наращивании способности страны самостоятельно производить оружие и снаряды.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на Форуме оборонной промышленности.

"У нас есть необходимость более тесного сотрудничества с партнерами. Частично это Украина. Мы наращиваем сотрудничество с Украиной. Сейчас мы, как НАТО, берем на себя ведущую роль в обеспечении безопасности и учебе", - сказал он.

По его словам, в Германии и в ряде других стран Альянса создадут командование с целью совместного инвестирования проектов, а также повышения способности Украины самостоятельно производить оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось о том, что НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Первые решения могут быть приняты уже на саммите Альянса в Вашингтоне.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: NATO Ukrayna ilə əməkdaşlığı genişləndirir

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