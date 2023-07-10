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Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО

Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО Протокол о членстве Швеции в НАТО вскоре будет представлен Великому национальному собранию (парламент) Турции.
Другие страны
10 июля 2023 г. 23:41
Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО

Протокол о членстве Швеции в НАТО вскоре будет представлен Великому национальному собранию (парламент) Турции.

Как передает Report, об этом написал в Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президент Эрдоган дал согласие как можно скорее направить Великому национальному собранию протокол о присоединении Швеции и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников по НАТО сильнее и безопаснее", - отметил Столтенберг.

Напомним, что сегодня в Вильнюсе состоялась трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq İsveçin NATO-ya üzvlüyü məsələsində Ərdoğanla razılığa gəlindiyini açıqlayıb

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