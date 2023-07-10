Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО

Протокол о членстве Швеции в НАТО вскоре будет представлен Великому национальному собранию (парламент) Турции.

Протокол о членстве Швеции в НАТО вскоре будет представлен Великому национальному собранию (парламент) Турции.

Как передает Report , об этом написал в Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президент Эрдоган дал согласие как можно скорее направить Великому национальному собранию протокол о присоединении Швеции и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников по НАТО сильнее и безопаснее", - отметил Столтенберг.

Напомним, что сегодня в Вильнюсе состоялась трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и генсека НАТО Йенса Столтенберга.