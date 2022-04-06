Столтенберг заявил, что союзники по НАТО привержены предоставлению Украине вооружений

Страны - члены Североатлантического альянса намерены оказывать дальнейшую помощь Украине и поставлять ей вооружения.

Страны - члены Североатлантического альянса намерены оказывать дальнейшую помощь Украине и поставлять ей вооружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе (поставкам) противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования", - отметил Столтенберг.

Он также добавил, что страны-члены НАТО увеличили объем гуманитарной финансовой помощи. Кроме того, НАТО поможет Украине укрепить свою кибербезопасность и поставит средства защиты от химических и биологических угроз.

По словам Столтенберга, НАТО оказывает военную поддержку Украине в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО. "Ответственность НАТО - предотвратить эскалацию за пределы Украины... Это та причина, по которой НАТО вынуждена принять сложное решение о предоставлении (Украине) помощи (только) в том виде, который не способствует преобразованию конфликта в полномасштабную войну между Россией, являющейся ядерной державой, и НАТО. Это реальность, которую нужно принять", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что война РФ и НАТО привела бы к еще большим страданиям, разрушениям и количеству смертей, "чем те, которые альянс наблюдает сегодня в Украине".

Как добавил генсекретарь альянса, страны - члены НАТО могут перевооружить и переоснастить Вооруженные силы Украины. "Мы можем перевооружить и переоснастить украинские (вооруженные) силы", - указал он, говоря о перегруппировке российских военных, которая, по его мнению, может занять "несколько недель", и о возможном "крупномасштабном наступлении России в Донбассе".

Столтенберг выразил мнение, что эти вопросу будут в повестке дня заседания министров иностранных дел стран НАТО, запланированного на 6-7 апреля. "Я считаю, что это именно то, что сделают союзники, и что они обсудят на встрече завтра и послезавтра, в том числе виды оснащения и то, как мы можем помочь им (украинским военным – ред.) противостоять и наносить тяжелые потери... российским войскам", - сказал он.

Генсек НАТО считает, что ни одна страна альянса не поддержит отправку войск на Украину. "Мы изучим, что еще можем сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции, но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО в Украину", - сказал он.

"Мы будем обсуждать на встрече глав МИД что еще мы можем сделать, какие виды военной помощи мы можем направить, чтобы позволить украинцам воевать против наступающих российских войск, - отметил он. - Но в то же время, страны НАТО согласны, что мы не должны отправлять силы НАТО на территорию Украины и самолеты НАТО в украинское воздушное пространство. Поскольку мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО", - сказал он.