Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить требования Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на достижение соглашения по членству в альянсе Финляндии и Швеции до саммита НАТО в Мадриде в конце июня текущего года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на достижение соглашения по членству в альянсе Финляндии и Швеции до саммита НАТО в Мадриде в конце июня текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова генсека организации приводит испанская радиостанция Cadena SER.

"Когда союзник поднимает проблему, нужно урегулировать ее, - отметил генсек. - Так всегда делалось". "Никто не подвергался такому количеству терактов, как Турция, - напомнил он. - Вы говорите о курдах, но нужно признать, что есть несколько курдских групп, и Рабочая партия Курдистана находится в списке террористических организаций Евросоюза, то есть Швеции и Финляндии". "Моя цель состоит в том, чтобы это был быстрый процесс, и я думаю, что у нас все еще есть время", - уточнил Столтенберг.

Как передает радиостанция, Финляндия и Швеция смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде в качестве гостей, но им будет сложно закрепить там свои устремления в качестве стран - кандидатов на вступление в альянс, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая вручили генсеку заявки на вступление их государств в альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой. 21 мая Эрдоган сказал, что Турция поддержит вступление указанных стран, если они ясно продемонстрируют солидарность с Анкарой в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности.