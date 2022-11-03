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Столтенберг заявил, что пришло время принять Финляндию и Швецию в НАТО

Столтенберг заявил, что пришло время принять Финляндию и Швецию в НАТО Хельсинки и Стокгольм выполнили требования турецкой стороны для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 21:36
Столтенберг заявил, что пришло время принять Финляндию и Швецию в НАТО

Хельсинки и Стокгольм выполнили требования турецкой стороны для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса. Я буду обсуждать этот вопрос с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России, чтобы не допустить никаких ошибок в расчетах", - заявил он. Для приема Финляндии и Швеции Турция должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала.

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