Столтенберг заявил, что НАТО в течение многих лет должно помогать Украине

НАТО должно оказывать поддержку Украине еще в течение многих лет, даже если конфликт между Киевом и Москвой скоро завершится.

НАТО должно оказывать поддержку Украине еще в течение многих лет, даже если конфликт между Киевом и Москвой скоро завершится.

Как передает Report со ссылкой на "Би-би-си", об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, даже в том случае, если, как надеются в НАТО, война в Украине прекратится в ближайшее время, альянсу много лет необходимо будет поддерживать Киев. Это требуется для укрепления обороноспособности Украины и сдерживания "будущей агрессии".

Генсек НАТО отметил, что на данном этапе он не призывает Киев к каким-либо уступкам и считает, что мирное урегулирование станет возможным лишь после того, как Украина "одержит верх".

Столтенберг подчеркнул, что именно Киев должен будет решить, на какие именно компромиссы готова будет пойти украинская сторона для того, чтобы получить приемлемый результат во время будущих переговоров.