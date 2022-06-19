Столтенберг заявил, что конфликт в Украине может затянуться на годы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на урегулирование конфликта в Украине могут уйти годы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на урегулирование конфликта в Украине могут уйти годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводятся в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

По данным издания, Столтенбергу был задан вопрос о возможной продолжительности конфликта. "Никто не знает. Необходимо быть готовыми к тому, что он может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока", - заявил глава альянса.

На вопрос о разногласиях между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО Столтенберг ответил, что присоединение скандинавских стран усилит весь альянс. При этом, отметил глава НАТО, необходимо крайне серьезно отнестись к беспокойству, которое выражают власти Турции.