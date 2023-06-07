Столтенберг: Заседание комиссии НАТО-Украина пройдет 8 июня

Заседание комиссии НАТО-Украина пройдет 8 июня с участием главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Заседание комиссии НАТО-Украина пройдет 8 июня с участием главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ссобщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Министр Кулеба виртуально присоединится к послам союзников на заседании комиссии НАТО-Украина, на котором я буду председательствовать завтра", - написал он в Twitter.

По словам Столтенберга, он провел телефонные переговоры с Кулебой, в ходе которых обсудил прорыв Каховской плотины. "Говорил с Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении Каховской плотины, которое оставляет без жилья тысячи людей и вызывает экологическую катастрофу в Украине", - отметил он.