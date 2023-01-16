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Столтенберг встретится с Резниковым на авиабазе "Рамштайн" в Германии

Столтенберг встретится с Резниковым на авиабазе "Рамштайн" в Германии Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в восьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
Другие страны
16 января 2023 г. 17:10
Столтенберг встретится с Резниковым на авиабазе Рамштайн в Германии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в восьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в пресс-релизе Альянса.

Отмечается, что в рамках встречи, на которой будет председательствовать министр обороны США Ллойд Остин, актуальным вопросом будет кризис Украине и связанные с ним проблемы безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и ее партнеры.

"На полях этой встречи генсек проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными должностными лицами", - заявили в НАТО.

Ранее сообщалось, что заседание пройдет 20 января. Германия и США обсудят вопрос предоставления Киеву БМП и системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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Версия на английском языке Stoltenberg to meet Reznikov at Ramstein airbase in Germany

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