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Столтенберг: В разгар войны трудно назвать точные сроки вступления Украины в НАТО

Столтенберг: В разгар войны трудно назвать точные сроки вступления Украины в НАТО Точные сроки вступления Украины в НАТО назвать невозможно, поскольку страна находится "в разгаре войны".
Другие страны
13 июня 2023 г. 10:54
Столтенберг: В разгар войны трудно назвать точные сроки вступления Украины в НАТО

Точные сроки вступления Украины в НАТО назвать невозможно, поскольку страна находится "в разгаре войны".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

"Я понимаю, что он настаивает на четком графике вступления в НАТО. В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки, когда мы находимся в разгаре войны. И я думаю, что все союзники также очень ясно заявят, что наиболее неотложная задача сейчас - это обеспечить победу Украины как суверенного, независимого государства, если нам потребуется оказать больше военной поддержки. Поскольку если Украина не победит, то ни о каком членстве не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - сказал генсек.

Столтенберг также отметил, что союзники по НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля "ведут консультации" по вопросу членства Украины, но "еще их не завершили".

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Версия на английском языке Stoltenberg: Not possible to give precise dates regarding Ukraine's NATO accession amid war

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