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Столтенберг уверен в сохранении роли США в НАТО независимо от итогов выборов

Столтенберг уверен в сохранении роли США в НАТО независимо от итогов выборов Уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США останутся сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.
Другие страны
1 июля 2024 г. 04:54
Столтенберг уверен в сохранении роли США в НАТО независимо от итогов выборов

Уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США останутся сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Как передает Report, такое мнение он выразил в интервью газете Yomiuri Shimbun.

"В Соединенных Штатах существует сильная поддержка Украины со стороны обеих партий. Независимо от того, кто будет избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", - сказал он.

Ранее эксперты Атлантического совета отмечали, что Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах американского главы государства может ослабить НАТО, даже если Соединенные Штаты не будут выходить из альянса. Сам Трамп, вновь борющийся за высший государственный пост, выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

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