О нас

Столтенберг: Украину не будут принимать в НАТО в несколько этапов, как в ЕС

Столтенберг: Украину не будут принимать в НАТО в несколько этапов, как в ЕС Процедура принятия в НАТО отличается от приема в ЕС и Украина не получит приглашение в альянс, пока не будет готова к вступлению.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 22:06
Столтенберг: Украину не будут принимать в НАТО в несколько этапов, как в ЕС

Процедура принятия в НАТО отличается от приема в ЕС и Украина не получит приглашение в альянс, пока не будет готова к вступлению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приняли решение для Украины отменить План действий для членства в НАТО и сделать процесс одношаговым. Мы не можем возвращаться к двухэтапному процессу вступления", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в ответ на вопрос украинских журналистов о том, не может ли Украина получить на саммите альянса в США в июле хотя бы предварительное приглашение.

"Когда НАТО направит приглашение, это будет практически означать членство в НАТО. В этом разница между НАТО и Европейским союзом. В ЕС с момента приглашения могут пройти годы до получения членства. В НАТО после получения приглашения это происходит очень быстро", - сказал Столтенберг.

Ранее он заявил, что "все страны НАТО поддерживают" перспективу приема Украины в альянс, однако пока неизвестно, когда это может произойти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: Ukrayna Aİ-də olduğu kimi bir neçə mərhələdə NATO-ya qəbul edilməyəcək

Другие новости из категории

На Тайване число раненых в результате землетрясения превысило 1 тыс.
На Тайване число раненых в результате землетрясения превысило 1 тыс.
3 апреля 2024 г. 22:32
Минюст России внес три канадские НПО в реестр нежелательных
Минюст России внес три канадские НПО в реестр нежелательных
3 апреля 2024 г. 21:00
Спикер парламента ЮАР подала в отставку на фоне обвинений в коррупции
Спикер парламента ЮАР подала в отставку на фоне обвинений в коррупции
3 апреля 2024 г. 20:55
Испания поддержит полноправное членство Палестины в ООН
Испания поддержит полноправное членство Палестины в ООН
3 апреля 2024 г. 20:43
Блинкен вынужден был ехать из Парижа в Брюссель на машине из-за поломки самолета
Блинкен вынужден был ехать из Парижа в Брюссель на машине из-за поломки самолета
3 апреля 2024 г. 19:13
В Индии не менее пяти человек погибли в результате взрыва реактора на химзаводе
В Индии не менее пяти человек погибли в результате взрыва реактора на химзаводе
3 апреля 2024 г. 18:40
ВОЗ зарегистрировала 900 атак на систему здравоохранения в Палестине, Израиле и Ливане
ВОЗ зарегистрировала 900 атак на систему здравоохранения в Палестине, Израиле и Ливане
3 апреля 2024 г. 18:02
Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване возросло до 963 человека
ВидеоЧисло пострадавших в результате землетрясения на Тайване возросло до 963 человека
3 апреля 2024 г. 17:52
В Иерусалиме произошло столкновение между израильтянами и армянами
В Иерусалиме произошло столкновение между израильтянами и армянами
3 апреля 2024 г. 17:43
Жан-Мари Ле Пена поместили под опеку из-за ухудшения здоровья
Жан-Мари Ле Пена поместили под опеку из-за ухудшения здоровья
3 апреля 2024 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi