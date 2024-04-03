Столтенберг: Украину не будут принимать в НАТО в несколько этапов, как в ЕС

Столтенберг: Украину не будут принимать в НАТО в несколько этапов, как в ЕС

Процедура принятия в НАТО отличается от приема в ЕС и Украина не получит приглашение в альянс, пока не будет готова к вступлению.

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Процедура принятия в НАТО отличается от приема в ЕС и Украина не получит приглашение в альянс, пока не будет готова к вступлению. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы приняли решение для Украины отменить План действий для членства в НАТО и сделать процесс одношаговым. Мы не можем возвращаться к двухэтапному процессу вступления", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в ответ на вопрос украинских журналистов о том, не может ли Украина получить на саммите альянса в США в июле хотя бы предварительное приглашение. "Когда НАТО направит приглашение, это будет практически означать членство в НАТО. В этом разница между НАТО и Европейским союзом. В ЕС с момента приглашения могут пройти годы до получения членства. В НАТО после получения приглашения это происходит очень быстро", - сказал Столтенберг. Ранее он заявил, что "все страны НАТО поддерживают" перспективу приема Украины в альянс, однако пока неизвестно, когда это может произойти. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram