Столтенберг: Украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности НАТО

Украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать.

Украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать.

Как передает Report , об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

"Реальность войны в Украине продемонстрировала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрировала огромные пробелы в совместимости наших войск", - заявил он.

В качестве примера генсек привел германско-нидерландскую бригаду, которая должна была быть готова к совместным действиям. В реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, имеющиеся в наличии у Нидерландов, оказались непригодными для использования в немецких гаубицах и наоборот, добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что саммит намерен не только принять решения об увеличении оборонных расходов и заказов для стимулирования военной промышленности, но и предложит новые возможности для совместного производства вооружений разными странами альянса.