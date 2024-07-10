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Столтенберг: Украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности НАТО

Столтенберг: Украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности НАТО Украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать.
Другие страны
10 июля 2024 г. 02:41
Столтенберг: Украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности НАТО

Украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

"Реальность войны в Украине продемонстрировала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрировала огромные пробелы в совместимости наших войск", - заявил он.

В качестве примера генсек привел германско-нидерландскую бригаду, которая должна была быть готова к совместным действиям. В реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, имеющиеся в наличии у Нидерландов, оказались непригодными для использования в немецких гаубицах и наоборот, добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что саммит намерен не только принять решения об увеличении оборонных расходов и заказов для стимулирования военной промышленности, но и предложит новые возможности для совместного производства вооружений разными странами альянса.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: Ukrayna münaqişəsi NATO-nun döyüş hazırlığında boşluqları üzə çıxarıb

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