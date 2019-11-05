​Столтенберг: Украина вступит в НАТО

Украина вступит в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".

"Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше - после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии - никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также пообещал, что организация поможет Киеву усилить реформы и модернизировать общество, чтобы страна могла вступить в альянс.