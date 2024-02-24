Столтенберг: Украина вступит в НАТО, это всего лишь вопрос времени

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Вступление страны в альянс всего лишь вопрос времени.

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Вступление страны в альянс всего лишь вопрос времени.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время обращения в эфире телемарафона.

"Президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери в НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Украина вступит в НАТО, это не вопрос "если", а вопрос "когда", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что альянс продолжит поддерживать Украину ради "вашей и нашей безопасности".