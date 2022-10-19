Столтенберг: Украина на пути в НАТО находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия

Заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) нельзя сравнивать с заявками Швеции и Финляндии, которые в ближайшее время могут стать членами оборонного союза.

Заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) нельзя сравнивать с заявками Швеции и Финляндии, которые в ближайшее время могут стать членами оборонного союза.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Берлинском внешнеполитическом форуме.

"Я абсолютно уверен, что Украина находится в совершенно ином положении, чем Швеция и Финляндия. Швеция и Финляндия - это давние партнеры по НАТО, есть консенсус относительно их членства в альянсе… А в Украине мы видим продолжающуюся войну, и здесь приоритет - оказание военной поддержки", - объяснил он.

Он также выразил уверенность, что в будущем Украина станет членом НАТО.