Столтенберг: У НАТО нет планов по отправке в Украину боевых подразделений

НАТО не планирует отправлять в Украину боевые подразделения, однако там есть военные советники.
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"Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО в Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах в Киеве, которые дают советы", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что поставки оружия Украине для США и НАТО - "это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность".
Ранее сообщалось, что США могут передать ракеты ATACMS Украине уже на следующей неделе.