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Столтенберг: У НАТО нет планов по отправке в Украину боевых подразделений

Столтенберг: У НАТО нет планов по отправке в Украину боевых подразделений НАТО не планирует отправлять в Украину боевые подразделения, однако там есть военные советники.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 23:33
Столтенберг: У НАТО нет планов по отправке в Украину боевых подразделений

НАТО не планирует отправлять в Украину боевые подразделения, однако там есть военные советники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

"Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО в Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах в Киеве, которые дают советы", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что поставки оружия Украине для США и НАТО - "это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность".

Ранее сообщалось, что США могут передать ракеты ATACMS Украине уже на следующей неделе.

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