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Столтенберг назвал Турцию ценным союзником НАТО

Столтенберг назвал Турцию ценным союзником НАТО Греция и Турция являются "ценными союзниками" НАТО, и роль альянса заключается в обеспечении платформы для устранения разногласий между двумя странами.
Другие страны
5 февраля 2021 г. 05:56
Столтенберг назвал Турцию ценным союзником НАТО
Йенс Столтенберг

Греция и Турция являются "ценными союзниками" НАТО, и роль альянса заключается в обеспечении платформы для устранения разногласий между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-семинаре, организованном британским аналитическим центром Chatham House.

По словам главы блока, разногласия между Анкарой и Афинами можно преодолеть с помощью "честных дискуссий".

"Именно это мы и сделали, например, когда речь шла о ситуации в Восточном Средиземноморье. Мы смогли создать в НАТО то, что мы называем механизмом разрешения конфликтов", - сказал генеральный секретарь НАТО.

"Тем самым снижается риск инцидентов, происшествий между судами и самолетами Турции и Греции в Восточном Средиземноморье", - констатировал он.

Столтенберг подчеркнул, что снижение напряженности важно, поскольку это поможет предотвратить инциденты, которые могут привести к человеческим жертвам.

Он добавил, что механизм разрешения конфликтов в рамках НАТО "также помог Греции и Турции возобновить предварительные переговоры по основным разногласиям".

"За последние недели или месяцы мы стали свидетелями некоторых важных шагов в правильном направлении, доказывающих, что НАТО играет важную роль даже тогда, когда союзники расходятся во мнениях, как например это имеет место в Восточном Средиземноморье", - заявил Столтенберг.

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