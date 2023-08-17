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Столтенберг: Только Украина может решить когда сесть за стол переговоров

Столтенберг: Только Украина может решить когда сесть за стол переговоров НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне против российской агрессии. Только украинцы могут определять условия переговоров с Россией.
Другие страны
17 августа 2023 г. 16:16
Столтенберг: Только Украина может решить когда сесть за стол переговоров

НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне против российской агрессии. Только украинцы могут определять условия переговоров с Россией.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Он сказал, что политика НАТО неизменна, и Альянс будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне.

Столтенберг также отметил, что только Украина может определять условия для переговоров.

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", - сказал генсек НАТО.

Напомним, что 15 августа руководитель аппарата генсека Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что он считает одним из "решений" для войны отказ Украины от своих территорий, чтобы получить в обмен членство в НАТО.

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Версия на английском языке NATO: Ukraine alone decides when conditions right for peace talks
Версия на азербайджанском языке NATO: "Rusiya ilə danışıqların şərtlərini yalnız Ukrayna müəyyən edə bilər”

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