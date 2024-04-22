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Столтенберг: США и НАТО "пока не опоздали" с новыми поставками оружия Украине

Столтенберг: США и НАТО "пока не опоздали" с новыми поставками оружия Украине США и НАТО пока не опоздали с новыми поставками оружия в Украину, но задержка имела реальные последствия.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 05:06
Столтенберг: США и НАТО пока не опоздали с новыми поставками оружия Украине
Йенс Столтенберг

США и НАТО пока не опоздали с новыми поставками оружия в Украину, но задержка имела реальные последствия.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

"Еще не слишком поздно, но задержка привела к реальным последствиям, у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта", — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО замечает, что все меньше ракет российской армии сбиваются из-за недостатка средств противовоздушной обороны.

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Версия на азербайджанском языке Yens Stoltenberq: ABŞ və NATO hələ də Ukraynaya yeni silah tədarükü ilə bağlı gecikməyib

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