Столтенберг: США и НАТО "пока не опоздали" с новыми поставками оружия Украине

США и НАТО пока не опоздали с новыми поставками оружия в Украину, но задержка имела реальные последствия.

США и НАТО пока не опоздали с новыми поставками оружия в Украину, но задержка имела реальные последствия.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

"Еще не слишком поздно, но задержка привела к реальным последствиям, у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта", — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО замечает, что все меньше ракет российской армии сбиваются из-за недостатка средств противовоздушной обороны.