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Столтенберг срочно созывает Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке

​Столтенберг срочно созывает Североатлантический совет из-за ситуации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя альянса.

Как отметили агентству в НАТО, на нем будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.

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