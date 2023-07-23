О нас

Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО

Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО на 26 июля.
Другие страны
23 июля 2023 г. 14:23
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО на 26 июля.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявила представитель НАТО Оан Лунгеску.

"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море", - сказала спикер.

Также она добавила, что встреча пройдет на уровне послов.

23 июля Россия нанесла очередной удар по Одессе с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq NATO-Ukrayna Şurasının iclasını çağırıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi