Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО на 26 июля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО на 26 июля.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявила представитель НАТО Оан Лунгеску.

"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море", - сказала спикер.

Также она добавила, что встреча пройдет на уровне послов.

23 июля Россия нанесла очередной удар по Одессе с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.