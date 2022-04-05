Столтенберг: Союзники по НАТО привержены предоставлению Украине вооружений

Союзники по НАТО привержены предоставлению Украине вооружений.

Союзники по НАТО привержены предоставлению Украине вооружений.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе [поставкам] противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО расширит сотрудничество с партнерами в Азии из-за отказа Китая осудить операцию России на Украине. Также главы МИД НАТО обсудят 6-7 апреля новую стратегическую концепцию альянса, в которую впервые будет включен Китай.