Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в Вильнюсе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил журналистам перед встречей контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я пригласил его посетить встречу, и рад, что он принял приглашение и посетит саммит НАТО в Вильнюсе", - сказал он.

Накануне во время визита в Киев Столтенберг высказал мнение, что со временем Украина станет членом НАТО.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.