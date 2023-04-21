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Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в Вильнюсе.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 16:16
Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в Вильнюсе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил журналистам перед встречей контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я пригласил его посетить встречу, и рад, что он принял приглашение и посетит саммит НАТО в Вильнюсе", - сказал он.

Накануне во время визита в Киев Столтенберг высказал мнение, что со временем Украина станет членом НАТО.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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