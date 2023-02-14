Столтенберг: Швеция и Финляндия могут по отдельности вступить в НАТО, главное - как можно скорее

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО, однако одна из стран может сделать это раньше.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе
"И Финляндия, и Швеция уже гораздо ближе и гораздо более интегрированы в НАТО. Поэтому главный вопрос заключается не в том, войдут ли они в альянс вместе. Главный вопрос состоит в том, чтобы они оба были утверждены как полноправные члены как можно скорее", – заявил генеральный секретарь, добавив, что прилагает все усилия для этого.