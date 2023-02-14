Столтенберг: Швеция и Финляндия могут по отдельности вступить в НАТО, главное - как можно скорее

Столтенберг: Швеция и Финляндия могут по отдельности вступить в НАТО, главное - как можно скорее

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО, однако одна из стран может сделать это раньше.

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