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Столтенберг: Швеция и Финляндия могут по отдельности вступить в НАТО, главное - как можно скорее

Столтенберг: Швеция и Финляндия могут по отдельности вступить в НАТО, главное - как можно скорее Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО, однако одна из стран может сделать это раньше.
Другие страны
14 февраля 2023 г. 20:25
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут по отдельности вступить в НАТО, главное - как можно скорее

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО, однако одна из стран может сделать это раньше.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе

"И Финляндия, и Швеция уже гораздо ближе и гораздо более интегрированы в НАТО. Поэтому главный вопрос заключается не в том, войдут ли они в альянс вместе. Главный вопрос состоит в том, чтобы они оба были утверждены как полноправные члены как можно скорее", – заявил генеральный секретарь, добавив, что прилагает все усилия для этого.

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