О нас

Столтенберг: Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности

Столтенберг: Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности Швеция, Финляндия и Турция под эгидой НАТО в настоящее время работают над соглашением в сфере безопасности.
Другие страны
28 июня 2022 г. 05:19
Столтенберг: Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности

"Швеция, Финляндия и Турция под эгидой НАТО в настоящее время работают над соглашением в сфере безопасности".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Брюсселе.

По его словам, документ будет включать такие вопросы, как экспорт оружия и борьба с терроризмом.

"Сейчас мы вместе работаем над соглашением между Швецией, Финляндией и нашим союзником Турцией в рамках продолжающихся усилий по решению проблем безопасности, в том числе в отношении экспорта оружия и борьбы с терроризмом", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что обеспокоенность Турции в связи с заявками Швеции и Финляндии на членство в НАТО является обоснованной и должна быть учтена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NATO baş katibi: “Türkiyə, İsveç, Finlandiya arasında razılaşmaya çalışırıq”

Другие новости из категории

Крушения поезда в американском штате Миссури, есть погибшие и раненые
Крушения поезда в американском штате Миссури, есть погибшие и раненые
28 июня 2022 г. 04:22
Сегодня Совбез ООН проведет заседание по Украине
Сегодня Совбез ООН проведет заседание по Украине
28 июня 2022 г. 02:16
В результате утечки газа в иорданском порту Акаба погибли 13 человек, более 260 пострадали
ФотоВ результате утечки газа в иорданском порту Акаба погибли 13 человек, более 260 пострадали
28 июня 2022 г. 00:49
Более 30 человек погибли при нападении на западе Камеруна
Более 30 человек погибли при нападении на западе Камеруна
27 июня 2022 г. 23:47
Белый дом: Байден и Эрдоган проведут встречу
Белый дом: Байден и Эрдоган проведут встречу
27 июня 2022 г. 19:04
G7 и ее партнеры ускорят переход от ископаемого топлива к зеленой энергетике
G7 и ее партнеры ускорят переход от ископаемого топлива к зеленой энергетике
27 июня 2022 г. 18:36
G7 заявила о выделении Украине 29,5 млрд долларов в качестве бюджетной поддержки
G7 заявила о выделении Украине 29,5 млрд долларов в качестве "бюджетной поддержки"
27 июня 2022 г. 17:40
НАТО увеличит численность группы повышенной готовности до 300 тысяч человек
НАТО увеличит численность группы повышенной готовности до 300 тысяч человек
27 июня 2022 г. 17:21
Латвия развернула испанский зенитно-ракетный комплекс
Латвия развернула испанский зенитно-ракетный комплекс
27 июня 2022 г. 16:33
Страны G7 собираются расширить санкции против РФ
Страны G7 собираются расширить санкции против РФ
27 июня 2022 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi