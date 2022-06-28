Столтенберг: Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности

Швеция, Финляндия и Турция под эгидой НАТО в настоящее время работают над соглашением в сфере безопасности.

"Швеция, Финляндия и Турция под эгидой НАТО в настоящее время работают над соглашением в сфере безопасности".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Брюсселе.

По его словам, документ будет включать такие вопросы, как экспорт оружия и борьба с терроризмом.

"Сейчас мы вместе работаем над соглашением между Швецией, Финляндией и нашим союзником Турцией в рамках продолжающихся усилий по решению проблем безопасности, в том числе в отношении экспорта оружия и борьбы с терроризмом", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что обеспокоенность Турции в связи с заявками Швеции и Финляндии на членство в НАТО является обоснованной и должна быть учтена.