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Столтенберг считает, что нужно всерьез воспринимать риск применения ядерного оружия

Столтенберг считает, что нужно всерьез воспринимать риск применения ядерного оружия Риск применения ядерного оружия против Украины невелик, но НАТО должна серьезно к нему относиться.
Другие страны
18 октября 2022 г. 22:54
Столтенберг считает, что нужно всерьез воспринимать риск применения ядерного оружия

Риск применения ядерного оружия против Украины невелик, но НАТО должна серьезно к нему относиться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

"Риск какой-либо ядерной атаки на Украину или использования ядерного оружия против нее невысок, но, конечно, возможные последствия велики. Поэтому к такому риску нужно относиться серьезно", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО дала России понять, что она столкнется с "серьезными последствиями", если применит ядерное оружие в Украине. "Мы также напоминаем России, что в ядерной войне нельзя победить, ее нельзя допустить", - отметил генеральный секретарь.

Вместе с тем он добавил, что альянс в последнее время не заметил изменений в степени готовности российских ядерных сил или ядерной политике, но продолжает пристально наблюдать за действиями России. "Мы должны быть готовы к любому возможному развитию событий", - заявил Столтенберг.

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