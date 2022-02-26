Столтенберг: Россия три раза нарушила Основополагающий акт Россия - НАТО

НАТО считает, что Россия не раз нарушила основополагающий акт Россия - НАТО, соглашение больше не работает.

НАТО считает, что Россия не раз нарушила основополагающий акт Россия - НАТО, соглашение больше не работает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в онлайн-формате.

"Мы видим, что Россия не демонстрирует никакого уважения основополагающему акту НАТО - Россия. Если его не уважает одна сторона, соглашение не работает. Это реальность. Соглашение не функционирует, потому что одна сторона - Россия - нарушала его много лет", - утверждал он.

По словам Столтенберга, "основополагающий акт НАТО - Россия основан на ключевых принципах, которые заключаются в уважении территориальной целостности и суверенитета всех стран, включая Украину". "И он был нарушен не один раз, а дважды, он постоянно нарушался с 2014 года", - считает он. "И он далее был нарушен с полномасштабным вторжением на Украину в последние дни", - заключил Столтенберг.