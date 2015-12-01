Столтенберг: Россия разворачивает современные системы ПВО вдоль границы с НАТО

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Россия разворачивает современные системы ПВО вдоль всей границы с НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия разворачивает современные системы ПВО вдоль всей границы с НАТО. Помимо Сирии и восточной части Средиземного моря, мы наблюдаем аналогичные действия в Крыму, близ стран Балтии, в Калининграде и до дальних северных границ. Это те современные, сложные возможности, которые обеспечивают закрытие воздушного пространства", - сказал он.

По его словам, к этим действиям НАТО адаптируется, наращивает свое присутствие в восточных странах альянса.