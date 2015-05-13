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    Столтенберг: Россия и НАТО не находятся в состоянии "холодной войны"

    По словам генсека НАТО, между альянсом и Россией нет ни противостояния, ни партнерства

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Отношения России и НАТО не находятся ни в состоянии "холодной войны", ни в состоянии стратегического партнерства. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам Комиссии НАТО-Украина на полях встречи Североатлантического совета на уровне глав МИД 28 стран альянса.

    "Отношения России и НАТО не находятся ни в состоянии "холодной войны", которая характеризовалась противостоянием военных блоков и идеологическим противостоянием, ни в состоянии стратегического партнерства, которое стороны старались построить", - сказал Столтенберг.

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