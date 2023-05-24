Столтенберг: решение о передаче Киеву F-16 будет зависеть от хода боевых действий

Решение о поставках Украине истребителей F-16 не принято, оно будет зависеть от того, как развивается военная ситуация на земле.

Решение о поставках Украине истребителей F-16 не принято, оно будет зависеть от того, как развивается военная ситуация на земле.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"В последние дни ряд стран НАТО объявили о начале подготовки украинских пилотов. Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность также поставить самолеты. Когда и как это произойдет, еще предстоит решить. Думаю, будет мудро делать это шаг за шагом, наблюдая как развивается война и как меняется ситуация на земле", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что решение о начале подготовки пилотов - это важный шаг, который подтверждает долгосрочную поддержку НАТО Украины.

Столтенберг приветствовал все решения о поставках оружия Украине, включая танки и крылатые ракеты.

Генсек пообещал, что и после завершения войны оборонные поставки Киеву со стороны Запада будут наращиваться.

"Когда война закончится необходимо гарантировать, что Украина получит достаточно оружия, чтобы иметь возможность сдерживать будущие проявления агрессии", - уточнил Й.Столтенберг.