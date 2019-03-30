Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

По его словам, причинами повышения расходов являются европейские интересы, так как альянс видит более сильную Россию и террористическую угрозу на границах. Кроме того, в НАТО опасаются кибератак.

28 марта страны - члены НАТО единогласно продлили мандат генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга до 30 сентября 2022 года.