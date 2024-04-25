Столтенберг рассказал, кем станет после работы генсеком НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пошутил, что после того, как покинет в 2024 году свой пост, может стать пилотом истребителя Eurofighter.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пошутил, что после того, как покинет в 2024 году свой пост, может стать пилотом истребителя Eurofighter.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам во время посещения дислоцированной на авиабазе рядом с городом Лаге 73-й авиаэскадры ВВС ФРГ "Штайнхофф".

"Может быть, это то, чем я буду заниматься, когда закончу свои 10 лет работы в НАТО", - сказал он после того, как совершил полет на истребителе Eurofighter и даже, как сам рассказал, дважды взялся за штурвал.

Пресс-служба альянса транслировала выступление Столтенберга.