Генсек НАТО: Путин недооценил смелость украинского народа

Президент России Владимир Путин недооценил смелость украинского народа, храбрость украинских военных и решимость украинского политического лидерства, когда год назад вторгся в Украину.

Президент России Владимир Путин недооценил смелость украинского народа, храбрость украинских военных и решимость украинского политического лидерства, когда год назад вторгся в Украину.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

По слова Столтенберга, также Путин недооценил единство и силу НАТО. Он добавил, что альянс будет рядом с Украиной столько, сколько это потребуется.

"Мы согласились предоставить Украине поддержку по трем направлениям, что позволит приблизить страну к НАТО. Это многолетняя программа практической помощи, создание нового Совета НАТО-Украина и снятие требования о предоставлении плана действий для членства в НАТО", - отметил генсек.

Столтенберг считает, что новая программа практической помощи поможет Украине перейти от советского оборудования и норм к стандартам НАТО, что сделает ВС Украины полностью подходящими для вступления в альянс.