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Столтенберг призвал страны НАТО повысить расходы на оборону

Столтенберг призвал страны НАТО повысить расходы на оборону Страны-члены НАТО должны повысить расходы на оборону, 2% ВВП уже недостаточно для обеспечения безопасности альянса.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 19:47
Столтенберг призвал страны НАТО повысить расходы на оборону

Страны-члены НАТО должны повысить расходы на оборону, 2% ВВП уже недостаточно для обеспечения безопасности альянса.

Как передает Report, об этом заявил уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе с прощальной речью.

"Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами 10 лет назад (тратить 2% ВВП на оборону - ред.). Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность", - заявил он.

По словам Столтенберга, страны НАТО должны быть готовы "заплатить цену за мир".

"Чем больше денег, тем сильнее наша оборона, тем эффективнее наше сдерживание, тем выше наша безопасность", - добавил он.

На вопрос о том, сколько именно должны составлять расходы на оборону, Столтенберг ответил: "Каждый союзник должен оценить цену, но очевидно, что это значительно больше, чем 2% ВВП".

Генсек подчеркнул, что лидеры стран альянса должны объяснять людям, почему необходимо платить больше.

"Задача лидеров - объяснить, почему это необходимо, почему важно принять эти сложные решения. Потому что без мира и безопасности не будет ничего", - добавил он.

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