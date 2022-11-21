Столтенберг призвал Швецию и Финляндию сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом

Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО, в том числе с Турцией, в области борьбы с терроризмом и террористическими организациями, такими как РКК.

Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО, в том числе с Турцией, в области борьбы с терроризмом и террористическими организациями, такими как РКК.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу SVT заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Важно ужесточить антитеррористическое законодательство, усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и снять ограничения на экспорт оружия, - сказал он. - Для Турции это важно, так как Турция является страной НАТО, которая больше всего подверглась террористическим атакам и поэтому обеспокоена этим. Это должно быть соразмерным, но Турция имеет право защищаться от терактов".

Столтенберг назвал "нормальным" то, что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление занимает продолжительное время. Он подчеркнул, что это сделали уже 28 из 30 государств-членов. "На этот раз ненормально то, что все прошло так быстро", - отметил он.

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.