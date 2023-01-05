Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как "оружие - путь к миру".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как "оружие - путь к миру".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением", - отмечается в нем. "Оружие - это фактически путь к миру", - цитирует пресс-служба Столтенберга.

В документе также говорится, что Столтенберг "подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию".