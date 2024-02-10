President
О нас

Столтенберг призвал НАТО подготовиться к возможной конфронтации с Россией

Столтенберг призвал НАТО подготовиться к возможной конфронтации с Россией Североатлантический альянс должен подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 12:30
Столтенберг призвал НАТО подготовиться к возможной конфронтации с Россией

Североатлантический альянс должен подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил газете Welt am Sonntag.

"НАТО не стремится к войне с Россией. Однако мы должны подготовиться к противостоянию, которое может продлиться десятилетия", - подчеркнул он.

По этой причине генсек НАТО призвал к увеличению и ускорению заказов для европейских оборонных компаний.

Столтенберг также заявил, что в случае, если Россия выйдет победителем из конфликта в Украине, "нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится и на другие страны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO-nun Baş katibi: "Rusiya iqtisadiyyatı uzunmüddətli müharibəyə hazırlanır"

Другие новости из категории

Президент Кыргызстана совершит визит в ОАЭ
Президент Кыргызстана совершит визит в ОАЭ
10 февраля 2024 г. 13:37
Sky news: Бывший глава Генштаба Украины Залужный однажды может стать соперником Зеленского
Sky news: Бывший глава Генштаба Украины Залужный однажды может стать соперником Зеленского
10 февраля 2024 г. 11:22
Франция: Слабый новый кабинет для сохранения доминантного положения Макрона
Франция: Слабый новый кабинет для сохранения доминантного положения Макрона
10 февраля 2024 г. 11:21
Зеленский изменил состав Ставки и Совбеза Украины
Зеленский изменил состав Ставки и Совбеза Украины
10 февраля 2024 г. 10:48
Над Брянской областью уничтожили два БПЛА
Над Брянской областью уничтожили два БПЛА
10 февраля 2024 г. 10:43
Илон Маск призвал остановить мясорубку в Украине
Илон Маск призвал "остановить мясорубку" в Украине
10 февраля 2024 г. 10:35
SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink
SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink
10 февраля 2024 г. 10:15
Израиль нанес ракетные удары по окрестностям столицы Сирии
Израиль нанес ракетные удары по окрестностям столицы Сирии
10 февраля 2024 г. 09:17
В Испании наркоторговцы протаранили патрульный катер, есть погибшие
В Испании наркоторговцы протаранили патрульный катер, есть погибшие
10 февраля 2024 г. 08:28
На Филиппинах произошло сильное землетрясение
На Филиппинах произошло сильное землетрясение
10 февраля 2024 г. 07:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi