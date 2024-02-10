Столтенберг призвал НАТО подготовиться к возможной конфронтации с Россией

Североатлантический альянс должен подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.

Североатлантический альянс должен подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил газете Welt am Sonntag.

"НАТО не стремится к войне с Россией. Однако мы должны подготовиться к противостоянию, которое может продлиться десятилетия", - подчеркнул он.

По этой причине генсек НАТО призвал к увеличению и ускорению заказов для европейских оборонных компаний.

Столтенберг также заявил, что в случае, если Россия выйдет победителем из конфликта в Украине, "нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится и на другие страны".