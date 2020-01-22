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Столтенберг призвал к расширению роли НАТО на Ближнем Востоке

​Столтенберг призвал к расширению роли НАТО на Ближнем Востоке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс обладает потенциалом для расширения своей роли на Ближнем Востоке.

Как передает Report, oб этом информирует РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент внутри НАТО и с партнёрами альянса, в том числе и в регионе, обсуждается вопрос о том, может ли Североатлантический альянс расширить свою роль на Ближнем Востоке.

“Вопрос, который мы поднимаем, не в том, можем ли мы развернуть новую военную операцию, проблема в том, можем ли мы предотвратить ситуацию, в которой нас втягивают в новые боевые действия. Превентивные меры лучше вмешательства”, — сообщил генсек альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО может расширить свою роль через обучение военных сил стран региона, в особенности в Ираке.

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