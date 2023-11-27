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Столтенберг призвал Иран побудить союзников перестать дестабилизировать Ближний Восток

Столтенберг призвал Иран побудить союзников перестать дестабилизировать Ближний Восток Иран должен остановить дестабилизирующие действия проиранских сил на Ближнем Востоке.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 16:07
Столтенберг призвал Иран побудить союзников перестать дестабилизировать Ближний Восток

Иран должен остановить дестабилизирующие действия проиранских сил на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы стали свидетелями ударов беспилотников и ракетных установок по позициям США в Ираке и в Сирии, а также нападений на коммерческие суда. Это усиливает риск эскалации", - сказал он, отметив, что Иран должен повлиять на них.

Столтенберг отметил, что действия проиранских сил осуществляются на фоне широкого присутствия НАТО на Ближнем Востоке, в том числе, в рамках миссии альянса по наращиванию своего потенциала в Ираке.

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Версия на английском языке Stoltenberg calls on Iran to encourage allies to stop destabilizing Middle East
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq İrandan sabitliyi pozan hərəkətləri dayandırmağı tələb edib

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