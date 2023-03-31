Столтенберг приветствовал решение Турции по вступлению Финляндии в НАТО

Приветствую решение турецкого парламента, одобрившего заявку Финляндии на присоединение к альянсу.

Приветствую решение турецкого парламента, одобрившего заявку Финляндии на присоединение к альянсу.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую голосование парламента Турции по завершению ратификации соглашения о присоединении Финляндии. Это сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее", - отметил он.

Ранее сообщалось, что турецкий парламент одобрил заявку Финляндии на присоединение к НАТО.

Таким образом, все государства Североатлантического альянса ратифицировали заявку Хельсинки. После завершения оставшихся формальных процедур, Финляндия официально станет членом НАТО.

Согласно процедуре присоединения к НАТО, страны-члены теперь подпишут протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Финляндии к альянсу и оповестят об этом США - депозитария договора. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг предложит Финляндии присоединиться к Североатлантическому договору. После передачи госдепу США документов о присоединении страны к НАТО, Финляндия формально станет членом альянса.