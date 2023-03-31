О нас

Столтенберг приветствовал решение Турции по вступлению Финляндии в НАТО

Столтенберг приветствовал решение Турции по вступлению Финляндии в НАТО Приветствую решение турецкого парламента, одобрившего заявку Финляндии на присоединение к альянсу.
Другие страны
31 марта 2023 г. 03:40
Столтенберг приветствовал решение Турции по вступлению Финляндии в НАТО

Приветствую решение турецкого парламента, одобрившего заявку Финляндии на присоединение к альянсу.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую голосование парламента Турции по завершению ратификации соглашения о присоединении Финляндии. Это сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее", - отметил он.

Ранее сообщалось, что турецкий парламент одобрил заявку Финляндии на присоединение к НАТО.

Таким образом, все государства Североатлантического альянса ратифицировали заявку Хельсинки. После завершения оставшихся формальных процедур, Финляндия официально станет членом НАТО.

Согласно процедуре присоединения к НАТО, страны-члены теперь подпишут протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Финляндии к альянсу и оповестят об этом США - депозитария договора. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг предложит Финляндии присоединиться к Североатлантическому договору. После передачи госдепу США документов о присоединении страны к НАТО, Финляндия формально станет членом альянса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: “TBMM-nin Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünü ratifikasiyasını alqışlayıram”

Самое важное

Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi